Il Città di Varese rinforza l’attacco con Addiego Mobilio

Continua a rinforzarsi il Città di Varese. In attesa dei tanti under che dovranno rimpolpare la rosa affidata a mister David Sassarini, il direttore sportivo Gianni Califano continua a rinforzare la squadra.

Il club biancorosso ha comunicato l’accordo con un altro giocatore offensivo: di Andrea Addiego Mobilio. Classe 1996, genovese di nascita, è cresciuto nelle giovanili della Sampdoria. L’esordio in Serie D è stato nel Sestri Levante, dove nella seconda stagione è riuscito ad andare in doppia cifra di gol (10) in 30 presenze. In carriera ha calcato anche il palcoscenico della Serie C con Cuneo, Carrarese e Gozzano senza però trovare grande spazio, mentre nella passata stagione ha vestito la maglia della Fezzanese, sempre in Serie D, segnando 4 gol in 20 presenze.

Le prime dichiarazioni da giocatore del Città di Varese del nuovo biancorosso: «Sono onorato di essere arrivato a Varese, una piazza di tradizione con una grande tifoseria. Per me è la prima volta in Lombardia e non vedo l’ora di cominciare la preparazione per conoscere i compagni e il mister, un ligure come me. Speriamo che sia una grande annata per tutti e che si possano raggiungere i traguardi prefissati».