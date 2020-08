Il Covid-19 ferma anche la mostra Zootecnica

La mostra Zootecnica di settembre non si farà. La decisione presa dall’amministrazione comunale era prevedibile, considerando le disposizioni contro la diffusione del Coronavirus, ma la conferma è arrivata dall’amministrazione comunale, che sta studiando qualche iniziativa legata al mondo dell’agricoltura che possa tamponare in maniera leggera la mancanza dell’iniziativa.

La mostra Zootecnica si svolge ogni anno dal 1979 tra le vie del centro cittadino, in zona via Roma. Cresciuta velocemente negli anni, ha richiamato migliaia di visitatori per ogni edizione. Questo 2020 però vedrà la storica manifestazione costretta a fermarsi. La normativa per fronteggiare il Coronavirus è ancora troppo stringente per permettere lo svolgimento in sicurezza dell’iniziativa. Tutto rimandato in grande stile al settembre 2021.