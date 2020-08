Dal film al libro, dal libro alla scoperta

Non capita spesso che sia il romanzo a seguire il film. di solito succede il contrario e invece questa volta l’avventura di due ragazzi, estremamente attuale nel titolo “A unmetro da te” (anche se nata molto prima che il distanziamento sociale diventasse per tutti realtà quotidiana), è un’avvincente esempio di percorso inverso.

Per i piccolissimi invece ho scelto un libro estivo, tutto da sfogliare, leggere e toccare.

A un metro da te

E per i più grandi “A un metro da te”, che con le restrizioni Covid ci sta a pennello!

Il romanzo, tratto dall’omonimo film, è edito da Mondadori.

Stella soffre di una malattia che la costringe a vivere dentro e fuori dagli ospedali, Will è esattamente tutto quello da cui Stella dovrebbe stare alla larga. L’unica soluzione per non correre rischi sarebbe stare lontani.

Ma quando si ama, stare lontani è impossibile, soprattutto se è amore vero.

di Rachael Lippincott, Mikki Daughtry e Tobias Iaconis

Mondadori editore – € 17

Una giornata al mare

Una giornata al mare per Doremì junior è un libro per i più piccolini, che devono esplorare e scoprire le sorprese che si incontrano girando le pagine!