“Distese di Luce” a Cuveglio

Venerdì 4 settembre alle ore 20.45, in Piazza Marconi 1, piazza del Comune, a Cuveglio, avrà luogo la presentazione ufficiale del libro della poetessa Loredana Vigani: «Distese di Luce» edito dalla Casa Editrice «Librintasca» di Vernole (Lecce).

L’artista, che è una pittrice di talento ed è stata allieva di Antonia Campi ed Albino Reggiori, interpreta la realtà, che circonda la sua esistenza, attraverso i suoi versi, che sono delle vere e proprie tavolozze dalle quali attinge la linfa vitale per comporre i suoi componimenti.

Converserà con l’autrice il prof. Sergio Melchiorre. Leggerà alcune poesie tratte dal testo: Walter Longobardi. Animerà la serata, il pianista Mauro Guarneri, presidente dell’Associazione Artistica InsubriArt di Cuveglio.

Sergio Melchiorre scrive nella prefazione dell’opera: «è un libro di poesie che arricchisce l’intelletto e l’anima di nuovi orizzonti e aspirazioni e stimola il lettore a osservare e interpretare la realtà che lo circonda come se fosse sotto una lente d’ingrandimento, con la passione, la spontaneità e l’ardore giovanile, senza farsi distrarre dalle storture della materialità contemporanea. Un libro da leggere ad alta voce o nel silenzio di una stanza, per poter continuare a credere in un futuro migliore».

Ingresso libero, in caso di maltempo l’evento sarà spostato presso la Sala Polivalente del Municipio.