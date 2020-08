Europei di ciclismo, argento per l’ossolana Elisa Longo Borghini

Dopo gli ori ottenuti ieri nella gara maschile per professionisti (con Giacomo Nizzolo) e in quella femminile under 23 (con Elisa Balsamo), l’Italia coglie un’altra medaglia di prestigio ai campionati europei di ciclismo in corso di svolgimento a Plouay, in Francia.

Oggi pomeriggio – giovedì 27 agosto – le azzurre hanno ottenuto uno splendido argento con Elisa Longo Borghini, la 28enne nativa di Ornavasso che da diverse stagioni è una delle migliori “punte” del ciclismo femminile italiano: per lei in carniere anche un bronzo olimpico a Rio 2016 e uno mondiale a Limburgo 2012.

Longo Borghini, che è tesserata per la sezione femminile della Trek-Segafredo, si è arresa solo sul traguardo alla fuoriclasse olandese Annemiek Van Vleuten, che è anche campionessa del mondo in carica: le due atlete si sono presentate da sole all’arrivo dopo aver distanziato le altre protagoniste della gara. L’azione decisiva comprendeva infatti altre due atlete di primissimo piano, la polacca Katarzyna Niewiadoma (medaglia di bronzo) e l’altra olandese, Chantal Blaak.

La ciclista piemontese è stata tra le più attive e ha tentato in un paio di occasioni l’attacco decisivo sugli strappi del tracciato che circonda Plouay; in due occasioni Van Vleuten si è ritrovata staccata di qualche metro ma è sempre riuscita a rilanciare l’azione. Tra le top ten un’altra azzurra, Elena Cecchini, rimasta nel secondo gruppo e preziosa nel rompere i cambi delle inseguitrici per favorire la compagna di Nazionale.