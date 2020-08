I formidabili Stones in concerto

Il fenomeno dei dischi pirata – i famosi bootleg – diventava importante, e le case discografiche volevano correre ai ripari per non perdere i guadagni. Uno dei più famosi era “Liver than you’ll ever be” che documentava un concerto della tournée americana 1969 degli Stones, ed allora la Decca pubblicò quasi un anno dopo un live ufficiale dello stesso tour (Get Yer Ya-Ya’s Out!), registrato in buona parte al Madison Square Garden.

Il gruppo è nel suo momento migliore, nella piena Golden Age di cui abbiamo parlato. Erano assenti da oltre tre anni dagli USA, e in quel frattempo era cambiato tutto: la loro formazione, la loro musica ed in generale il modo di fare i concerti, che non erano più come quelli del beat che consistevano nel riproporre pari pari i successi come avevamo visto nel loro primo live. Qui Let It Bleed non era ancora uscito, ma loro vi attingono vari pezzi, così come da Beggars Banquet, mentre sono totalmente assenti quelli del periodo con Brian Jones: niente Satisfaction, Let’s spend the night together e via dicendo. Disco stupendo – rimane per molti il loro miglior live in assoluto – documenta bene il passaggio del rock ad una nuova fase, che avrà purtroppo anche lati negativi come il tragico festival di Altamont che contrassegnò proprio quella tournée.

Curiosità: la traduzione precisa del titolo non è sicura, dato che c’è un dubbio su cosa siano le Ya-Ya. Viene certamente da una vecchia canzone blues, dove l’autore invitava la sua compagna (?) a «portare le chiappe fuori di qui». Però Charlie Watts in copertina indossa una T-shirt con un seno femminile che fa pendere il senso verso «tirate fuori le tette». Diciamo che siamo sempre sulla classica misoginia Stones…

Per sentirlo interamente nella versione ampliata del 2010 andate su https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kMWuDVYTeiqhgk-Pylgl4Plz4rL3yFaJE

