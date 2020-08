Fortissime esplosioni nel centro di Beirut

Esplosioni nel centro di Beirut, con una colonna di fumo che si è alzata sopra la città. La gente è scesa in strada, dove per terra ci sono vetri in frantumi.

Ancora non è chiara la dinamica degli eventi, ma secondo quanto riporta la stampa locale si tratterebbe di più esplosioni, una delle quali avrebbe colpito un magazzino che conteneva materiale esplosivo, di cui non è ancora chiara la natura. La prima versione diffusa è che si tratterebbe di materiale esplosivo contenuto in un deposito di fuochi d’artificio.

Intanto nel primo bilancio si contano dieci morti e centinaia di feriti. Tra di loro rientra anche un militare italiano che fa parte del contingente in Libano. Ha riportato ferite lievi.

La diretta video dell’agenzia Reuters: