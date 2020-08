Il gatto “Rossino” cerca casa

Un bel gattino dal pelo color zenzero da diversi giorni si aggira a Crugnola una frazione di Mornago. Nessuno nel paese ha voluto adottarlo, non si sono fatte avanti né associazioni né il Comune. Solo una nostra lettrice ogni giorno – da oltre un mese – se ne prende cura e gli porta da mangiare. La signora però non può tenere il gatto in casa per problemi di allergia e ha quindi lanciato un appello nella speranza di trovare al più presto qualcuno pronto a dare una casa a un nuovo amico a quattro zampe.

«Buongiorno, il mio nome, al momento, è Rossino. Me lo ha dato la persona che da più di un mese si occupa di me ogni giorno, portandomi della buona pappa che mangio con piacere, perché so che lei mi vuole bene. Non sono un gatto approfittatore, come dice qualche persona; di giorno mi riparo sotto le macchine parcheggiate o sotto qualche albero di un giardino; ogni tanto miagolo per attirare l’attenzione, ma niente di più.

La notte mi fa paura, sono sempre guardingo e spero arrivi presto l’alba per incontrare chi mi porta la pappa, ma non mi può tenere, perché ha delle allergie che glielo impediscono. Sono un miciotto maschio, non sterilizzato, color zenzero con due occhi giallo ambra che ti puoi perdere, guardandoli, e timoroso, perché io questa vita non la voglio fare, ma mi è capitata.

La persona che mi porta da mangiare mi ha raccontato di un micio che si chiama Rossini e che a Rovigo è diventato importante ed è benvoluto da tutti, nonostante i guai che combina. Io non voglio diventare importante, cerco Solo che qualche Bella Persona si occupi di me,offrendomi uno stallo o ancora meglio mi porti a casa con sé. Prometto di fare il buono e, passata la paura, di allietare le sue giornate e fargli tanta compagnia.

Grazie a tutti. Rossino (pro tempore) Comune Mornago frazione Crugnola.

Dimenticavo, per qualsiasi contatto, rivolgetevi alla persona che al momento si prende cura di me».