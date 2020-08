Gemonio, addio all’ex consigliere comunale Magrin

Una malattia, aggressiva e piuttosto repentina, si è portata via Francesco Magrin, volto assai noto a Gemonio per la sua lunga partecipazione alla vita pubblica e sociale del paese. Attualmente Magrin, che era nato nel 1948, era nel direttivo del Gruppo Alpini locale – e per questo è conosciuto da molte “Penne Nere” della zona – ma per diversi anni è stato consigliere comunale.

Il suo impegno politico cittadino è iniziato nel 1995 in una lista che si chiamava “Insieme per Gemonio” ed era un primo tentativo fatto dalla Lega Nord – partito di riferimento di Magrin – per guidare il comune in cui vive Umberto Bossi.

Magrin, di professione idraulico ora in pensione da alcuni anni, da allora ha partecipato a tutte le tornate elettorali sino al 2010 diventando per la prima volta consigliere di maggioranza nel 2004, confermando il proprio seggio l’anno successivo (vittoria elettorale di Fabio Felli) e tenendolo sino al 2010 quando sostenne il candidato sindaco Mailli, il quale venne sconfitto. In quella circostanza Magrin ottenne un buon successo personale risultando il più votato della propria compagine.

Il funerale di Francesco Magrin – che lascia la moglie Andreina e il figlio Luca – sarà celebrato sabato 29 agosto nella chiesa parrocchiale di Gemonio a partire dalle 10,30. La messa sarà preceduta dalla recita del rosario.

La foto (in origine pubblicata sulla pagina Facebook del Gruppo Alpini di Gemonio) che abbiamo scelto ci è sembrata significativa: ritrae Magrin al lavoro mentre ripulisce il cippo che celebra le “Penne Nere”, posizionato all’esterno del municipio. Acqua, alpini e comune, un riassunto della sua vita professionale e pubblica.