Giallo in un appartamento di Castronno: una donna senza vita e un uomo in gravi condizioni

Soccorritori al lavoro nella tarda mattinata di oggi in un appartamento di Castronno, dove una donna è stata ritrovata senza vita.

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno da un’abitazione di via Cavour, dove sono state rinvenute due persone. Per la donna, 48 anni, non c’era più nulla da fare.

L’altra persona nell’appartamento, un uomo di 45 anni, era incosciente ed è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale di Circolo di Varese.

Ancora non si conoscono i dettagli dell’accaduto.

(Articolo aggiornato alle 13.0 dell’11 agosto 2020 – Seguono aggiornamenti)