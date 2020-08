Incidente in Valganna, due feriti

Incidente questa mattina, giovedì 27 agosto, in Valganna, sulla statale 233. Intorno alle 6.30 due auto si sono scontrate frontalmente: i conducenti sono rimasti feriti, secondo le prime informazioni, in maniera piuttosto seria e sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale di Circolo. La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco di Varese oltre i sanitari del 118.

Poco prima delle 9 la strada era ancora chiusa e si sono formate lunghe code.

(articolo aggiornato alle 9.15)