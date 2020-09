“Voglio ringraziare chi ha chiamato i soccorsi per il nostro Alessio”

L’impatto è stato devastante. Il silenzio sulla strada della Valganna, la statale 233, è stato rotto alle 6.30 del mattino dallo schianto delle due auto che si sono scontrate frontalmente. Era giovedì 27 agosto: tra le due auto, la 500 è quella che ha avuto la peggio, l’impatto con la Dacia ha distrutto la parte occupata dal guidatore. Al volante Alessio, 39 anni. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con cesoie e divaricatori per estrarlo dall’auto. Ricoverato in rianimazione, è stato sottoposto a diversi interventi e le sue condizioni sono ancora critiche.

Ora i parenti di Alessio stanno cercando l’automobilista che ha assistito all’incidente e ha chiamato i soccorsi: “Volevamo ringraziarlo per quello che ha fatto – dice Daniele – Il suo intervento e la sua lucidità hanno permesso ai sanitari di intervenire prontamente. Alessio non è fuori pericolo, ma c’è tanta gente che fa il tifo per lui”.

Alessio è il fondatore di un gruppo facebook che in pochi anni è cresciuto ed ha superato i 5000 iscritti: “Fotografia costruttiva“. Sul gruppo vengono pubblicate le foto degli appassionati di Lego che allestiscono piccoli set per animare i personaggi e raccontare storie. Dal giorno dell’incidente i fan del gruppo, e di Alessio, pubblicano foto con gli auguri di pronta guarigione, protagonisti i Lego. “Sto preparando una grossa sorpresa ad Alessio – dice Daniele – quando si sveglierà voglio che trovi il gruppo inondato di immagini, auguri e saluti”.