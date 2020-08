Lavori sul lungolago, in azione anche un elicottero

Continuano i lavori sul lungolago di Angera.

Questa mattina per trasportare i materiali necessari per eseguire le opere di consolidamento all’isolino Partegora è stato impiegato anche un elicottero.

In molti si sono fermati nella zona per osservare il velivolo in azione tra le due sponde, quella del Partegora e quella angerese, nell’area di fronte al parco giochi comunale.

Sul posto, oltre agli operai e agli addetti del cantiere, anche il sindaco della cittadina, Alessandro Paladini Molgora.