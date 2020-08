Morto Cesare Romiti, braccio destro di Agnelli

Cesare Romiti, ex amministratore delegato e presidente di Fiat, è morto a 97 anni nella sua casa di Milano. Per oltre 25 anni è stato manager della Fiat e braccio destro dell’Avvocato Gianni Agnelli. Da Roma era arrivato a Torino in Fiat nel 1976: ne è stato amministratore delegato e poi presidente, succedendo allo stesso Avvocato.

Dopo l’addio alla Fiat, è salito al vertice di Rcs-Corriere della Sera. Romiti è stato uno dei più potenti manager italiani. L’articolo del Sole 24 Ore