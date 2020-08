Problemi igienici nella macelleria, sospesa la licenza

Una muta da 2.500 euro e la sospensione dell’attività per il titolare di una macelleria che si trova a pochi passi dal centro di Varese.

La divisione della polizia Amministrativa della Questura di Varese, ha coordinato, ieri, giovedì 6 agosto, controlli in collaborazione con personale della Polizia Locale del comune di Varese, e i veterinari dell’A.T.S.– Insubria.

Dai controlli effettuati il personale ha rilevato all’interno di un esercizio commerciale diverse irregolarità di natura amministrativa che hanno comportato l’applicazione di sanzioni per un ammontare di circa 2.500 euro, oltre ad una denuncia penale per la violazione della normativa antincendio.

Sotto il profilo alimentare e igienico sanitario, le criticità riscontrate hanno assunto proporzioni allarmanti, tant’è che gli operatori hanno proceduto alla sospensione temporanea dell’attività della macelleria, in attesa del ripristino delle condizioni previste dalla normativa di settore.