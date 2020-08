Quanta maleducazione nella nostra città

Gent.mo Direttore,

Mi permetto di “usare” la Sua redazione come tramite, per arrivare in realtà alle famiglie di Varese.

Molto spesso ho modo di notare il comportamento spontaneamente maleducato di bambini, adulti e anziani, apparentemente poco gravi, ma che nascondono un’allarmante ignoranza. (Inutili e continue urla e schiamazzi, scorrazzate tra la gente nei luoghi chiusi e pubblici, in bici ovunque, sgommate e clacson di auto a qualsiasi ora…)

Triste la certezza di quanto i giovani siano inconsapevoli di ciò, perché la responsabilità è unicamente dei genitori: spesso ignoranti, con identici comportamenti superficiali e prepotenti, danno ai propri figli insegnamenti troppo materialisti e poco umani, tralasciando i veri valori dell’esistenza.

Vorrei davvero che gli adulti si mettessero una mano sulla coscienza, che si rendessero conto che, dal momento in cui hanno scelto di diventare genitori, si sono assunti delle grandi responsabilità, in primis quella di essere presenti e attenti alla crescita morale; che educare e civilizzare è un dovere di ogni padre madre o tutore, oltre che un segno di intelligenza e sensibilità; che è conseguentemente un diritto di tutti vedere la propria vita rispettata, sempre.

Viviamo in una società, non siamo eremiti, pertanto trovo il rispetto per il prossimo e per le leggi la prima regola di vita; anche e soprattutto per consentirla serena a ciascuno, ancor più nei riguardi anche delle tante persone con particolari necessità.

La prepotenza e il menefreghismo sono un cancro nella nostra società (varesina in particolare, dove chi ha il compito di vigilare spesso è assente), tanto peggio in un momento così particolarmente difficile e pesante a livello globale.

Il sano moralismo è solo un pregio, purtroppo non più di moda.

Tutti lo sanno, ma credo che l’egoismo di molti, anzi troppi, li porti a fingere di non saperlo:

“La propria libertà finisce dove inizia quella degli altri!”

Grazie

Tiana P.