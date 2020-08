Riparte la programmazione del Multisale Impero di Varese

Venerdì 14 agosto riapre il Multisale Impero di Varese.

Dopo mesi di chiusura causati dal lockdown e dall’incertezza, il cinema di Via Bernascone riapre alcune delle sue sale. Iin programma ci sono pellicole molto attese come “Inception 10th Anniversary” o “Volevo Nascondermi”, ma anche film usciti appena prima della quarantena e che non hanno avuto molto tempo per essere visti dagli spettatori, come “Tolo Tolo” o “Gli anni più belli”.

Aperte la prevendita per la prenotazione dei biglietti online, così da rispettare le misure anti-covid, ma sarà aperta anche la biglietteria. Durante la proiezione è necessario indossare la mascherina, ma sarà possibile mangiare pop-corn e bere bibite.