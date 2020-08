Si ribalta con l’auto alle Torri di Gallarate

Incidente stradale questa sera in via Marsala all’incrocio con via Palestro, nella zona delle Torri a Gallarate.

Per motivi ancora in corso di accertamento, poco prima delle 20,30 un automobilista ha perso il controllo della vettura e si è ribaltato.

Sul posto i soccorsi medici inviati dal 118, un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate con il supporto dell’automedica, i Vigili del fuoco e la POlizia locale di Gallarate.

Coinvolte nell’incidente due persone, un uomo di 52 anni e uno di 68.