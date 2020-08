Canton Ticino, il 2021 sarà senza Rabadan e carnevali oltre confine

Niente Rabadan né Nebiopoli. Il 2021 con buona probabilità sarà un anno senza carnevale in Svizzera. Ne dà notizia oggi la Rsi, pubblicando un’indiscrezione in via di conferma.

Gli organizzatori dei carnevali di Bellinzona, Chiasso, Tesserete e Biasca sarebbero disponibili a rinunciare ai festeggiamenti per evitare eventuali nuovi rischi di contagio.

Ricordiamo che oltre confine il carnevale è una festa molto sentita e partecipata. Ogni comune del Canton Ticino ha propri riti, maschere tipiche e tradizioni. Il più celebre è il Rabadan di Bellinzona che insieme a quelli di Basilea e Lucerna è uno dei carnevali più importanti e famosi della svizzera.

Il timore di incorrere in rischi per la salute pubblica ha portato gli organizzatori a pensare a un rinvio delle manifestazioni.

Secondo gli ultimi dati relativi al bollettino sanitario, sono dieci i nuovi contagi in Ticino nelle ultime 24 ore.