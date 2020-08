Tre casi di cittadini positivi al coronavirus a Luvinate.

Lo ha comunicato il primo cittadino Alessandro Boriani con una nota sul profilo Facebook istituzionale del Comune: «Nei giorni scorsi l’amministrazione di Luvinate è stata informata di 3 situazioni con tampone positivo. Per le persone interessate e i loro familiari sono già attive le misure previste dalle autorità sanitarie. Tutti sono in buone condizioni: a loro rivolgiamo il nostro saluto».

«Cogliamo l’occasione per ringraziare il prezioso lavoro portato avanti ogni giorno, da mesi, dai nostri medici di base – commenta Boriani -. Ricordiamo anche gli amici della Protezione Civile che affiancano con generosità l’amministrazione nelle attività di supporto alla cittadinanza. Si raccomanda di rispettare in modo scrupoloso le norme in vigore: distanza di sicurezza, no rassembramenti, uso mascherine secondo le indicazioni, lavaggio mani. Gli uffici sono a disposizione per ogni necessità e si ricorda l’opportunità di iscriversi al canale whatsapp comunale 3296953734 per rimanere costantemente aggiornati su tutte le norme e le disposizioni delle autorità».