Truffa del tax free a Malpensa, 3 persone denunciate

Si facevano rimborsare l’Iva sui capi acquistati nei negozi tax free dell’aeroporto di Malpensa e poi cercavano di farli uscire dall’aeroporto per rivenderli. Tre cittadini cinesi sono finiti nella rete dei controlli svolti nell’ambito dell’attività di vigilanza dinamica presso l’Aeroporto internazionale di Milano Malpensa, dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane e dai militari della Guardia di Finanza.

Nel caso specifico, tre cittadini cinesi, in concorso tra loro, dopo aver presentato le merci acquistate all’autorità doganale per l’autorizzazione al rimborso dell’Iva, tentavano di reintrodurre le stesse sul territorio nazionale. L’attività di controllo dei funzionari doganali e dei militari della Guardia di Finanza, ha portato al sequestro dell’intera partita di merce per un valore complessivo di oltre 8000 euro e alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria dei soggetti responsabili dell’illecito.

Per quanto riguarda gli acquisti presso i negozi Tax free, i viaggiatori residenti o domiciliati fuori dell’Unione Europea possono ottenere lo sgravio diretto o il rimborso successivo dell’IVA gravante sui beni acquistati, a condizione, che la merce sia destinata all’uso personale o familiare e sia trasportata nei bagagli personali fuori dal territorio dell’Unione Europa.