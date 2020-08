Vaccini antinfluenzali gratuiti a scuola, l’ipotesi di Palazzo Estense

Vaccini antinfluenzali gratuiti per tutti gli alunni delle scuole della città: è questa l’ipotesi allo studio del comune di Varese in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico.

Un’iniziativa, quella di proporre il vaccino a tutti i bambini, che è suggerita anche dalla circolare del Ministero della Sanità sulle raccomandazioni per la prevenzione e il controllo dell’influenza nella stagione 2020/2021.

«Stiamo lavorando a quest’idea – afferma il sindaco Davide Galimberti – con gli obiettivi di evitare sia la confusione tra i sintomi della stagionale influenza e quelli di un possibile ritorno del coronavirus sia il conseguente sovraccarico del sistema sanitario. In questa fase ogni attività di prevenzione è decisiva e, così, stiamo valutando come è più opportuno muoversi. Si tratterebbe in ogni caso di una proposta e il vaccino non sarebbe obbligatorio; i costi sarebbero poi a carico del Comune o dell’Agenzia di Tutela della Salute. Siamo inoltre in contatto con medici ed esperti per capire come estendere la vaccinazione antinfluenzale anche al resto della cittadinanza».

«Ogni opportunità – le parole dell’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – viene attentamente valutata dagli uffici e dall’Amministrazione, seguendo ovviamente le indicazioni e gli spunti che arrivano dal Ministero e dal Comitato tecnico scientifico. Il coordinatore di quest’ultimo, il dottor Agostino Miozzo, ha per esempio detto che servirebbe anche il ritorno del medico scolastico nei nostri istituti; “è stata una figura decisiva”, per citare le sue parole, “e che va ripristinata”. Come Comune non possiamo che condividere proposte come questa, certi che proteggere i nostri piccoli significhi di conseguenza proteggere anche i loro genitori e i loro nonni».