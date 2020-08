Zaino Solidale, la speciale colletta varesina

A Masnago buona partenza per la raccolta di materiale scolastico destinato alle famiglie in difficoltà. Si andrà avanti fino a domenica Un carrello pieno di quaderni e raccoglitori ad anelli. Subito accanto un altro cestello con penne, matite, pennarelli.

È cominciata così, questa mattina, la raccolta “Zaino solidale”, iniziativa dell’associazione “La casa del giocattolo solidale” patrocinata da Palazzo Estense e realizzata, presso l’Esselunga di Masnago, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese. Fino a domenica quanti andranno a fare la spesa potranno donare del materiale scolastico per le famiglie in difficoltà.

«È una nuova forma di solidarietà – spiega l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – nata durante il lockdown. L’associazione, infatti, si occupa principalmente di raccogliere giocattoli nuovi o in buono stato da donare a quanti, anche a causa della crisi legata alla pandemia, farebbero altrimenti fatica a regalarli ai loro figli. Sono state le stesse famiglie, poi, a segnalare, la necessità di un aiuto particolare in vista della riapertura delle scuole. Così nasce “Zaino solidale».

Sono piccoli gesti ma dal grande valore, che ci mostrano come, da una situazione di emergenza come quella che abbiamo vissuto, possano poi nascere nuove opportunità e attenzioni verso chi è più in difficoltà. Personalmente non posso che ringraziare quanti sono impegnati in prima persona nel progetto, dai volontari ai responsabili di Esselunga, e tutti coloro che aiuteranno a realizzarlo anche attraverso semplici donazioni».

«Come associazione – aggiunge il presidente di “La Casa del Giocattolo Solidale” Ivan Papaleo – cerchiamo di intervenire sul bisogno ludico dei bambini, importante per la loro crescita. In città abbiamo fortunatamente tante valide realtà che operano nel campo degli aiuti alimentari o che permettono di reperire vestiti e medicinali. Per quanto riguarda i giochi, invece, non erano presenti organizzazioni e, così, proviamo a dare anche noi il nostro contributo. Rispondendo poi, come nel caso dello “Zaino Solidale”, alle segnalazioni che ci arrivano».

I volontari dell’associazione e della Croce Rossa si potranno trovare tutti i giorni a Masnago, come anticipato, fino a domenica 30 agosto, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00.

Chi volesse contribuire alla raccolta può acquistare quaderni, fogli da disegno, matite, penne, gomme, temperini, astucci, forbici, colla, evidenziatori, raccoglitori e zaini.