Addio a Franco Pascale, “volto” della destra ad Arnate

Tutta una storia di destra, quella di Franco Pascale, morto a 72 anni: lo ricorda commosso Giuseppe De Bernardi Martignoni, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. «Con lui dopo Fabio Castano e Plinio Martinoli scompaiono figure storiche della destra a Gallarate»

Addetto alla sicurezza in aeroporto a Malpensa, abitava in piazza Zaro, nel cuore del rione di Arnate. Era iscritto all’Msi fin da giovane, aveva poi condiviso il passaggio ad Alleanza Nazionale e poi ancora a Fratelli d’Italia, con cui si era candidato alle comunali del 2016.

«Militante Dirigente in An e consigliere di Circoscrizione Comunale negli anni 90 nel Msi a Gallarate, era stato tra i fondatori del Circolo Fdi: una persona fiera e battagliera a volte antagonista ma corretta e schietta all’interno del partito, un signore di destra rispettoso e dialogante ma fermo e combattivo alla bisogna».

Come molti della sua generazione non aveva paura del conflitto, ma chi l’ha visto in piazza sa che sapeva dialogare con piacere anche con persone politicamente agli antipodi.