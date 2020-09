Al ristorante Dina la presentazione del libro di Anna Pagani

Aperitivo di presentazione all’albergo ristorante Dina di Gorla Maggiore per Anna Pagani, autrice del libro “Fino in fondo”, edito da Tracce per la meta. L’appuntamento è per domenica 27 settembre nel locale di corso Europa 33 alla presenza dell’autrice, gorlese e assessore nella passata giunta Zappamiglio, Anna Maria Folchini e Paola Surano della casa editrice. A causa delle restrizioni Covid i posti sono limitati. Per prenotazioni telefonare al numero3479783817.