Andreoni, Di Vincenzo e Odoni, tre conferme in attacco per i Mastini

Si allunga la lista dei Mastini Varese che disputeranno la prossima stagione di Italian Hockey League: dopo aver registrato la conferma di Vanetti (ieri, mercoledì 2 settembre), oggi all’elenco si aggiungono altri tre nomi, tutti noti all’ambiente vicino alla società giallonera.

Marco Andreoni, Daniele Di Vincenzo e Daniele Odoni hanno infatti deciso di proseguire la loro avventura con la maglia del Varese, dando così seguito a una lunga esperienza con questi colori. Di Vincenzo non ha praticamente mai giocato nel campionato passato, pur facendo parte della rosa: per lui solo sei convocazioni e pochi minuti sul ghiaccio. Ma la sua velocità sarà di nuovo a disposizione di coach Devèze che per lui potrebbe ritagliare spazi più ampli.

Settima stagione nei Mastini, quella prossima, per Daniele Odoni il quale ha invece giocato con maggiore continuità mettendo a referto 4 reti e 4 assist: il 28enne nato a Como è dotato di un tiro dalla distanza assai pericoloso e ha le caratteristiche tecniche per far nascere le azioni offensive, “traghettando” il disco dal terzo di difesa a quello di attacco.

Il terzetto d’attacco rinnovato quest’oggi si completa con Marco Andreoni che – come Di Vincenzo – è un Mastino di lunghissimo corso. La sua presenza in squadra potrebbe essere un’arma in più a disposizione di Devèze perché Andreoni (che in passato è stato anche capitano della squadra) è di fatto al rientro, visto che un infortunio ne ha irrimediabilmente intaccato la stagione passata. “Solo” 3 i suoi punti nei pochi minuti di gioco in stagione, ma Marco appena due anni fa fu autore di un campionato da 18 gol e 12 assist nella medesima categoria, numeri che ne mostrano il potenziale reale.