Auser, fissata la data per la finalissima di burraco

L’evento era previsto per marzo, ma gli organizzatori avevano dovuto rinviarlo a data da destinarsi. Ora la data c’è: sabato 10 ottobre, alle ore 14:30, si terrà la finalissima di burraco, «in linea con le indicazioni del governo e le raccomandazioni dell’OMS» ci tengono a precisare i membri dell’Auser di Gallarate.

In via del Popolo si svolgerà lo scontro finale del torneo; vi parteciperanno solo le prime 12 coppie classificate. Ai partecipanti è richiesto di indossare la mascherina. Per garantire il distanziamento, i tavoli saranno ben distanziati tra loro. Le partite si articoleranno in tre turni Mitchell e 1 Danese.

A fine torneo ci sarà la consegna dei premi di riconoscimento per le prime tre coppie classificate. La quota di partecipazione è di 5 euro a persona.