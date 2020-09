“Il basket siamo noi” alle urne: si elegge il nuovo consiglio del trust

Quello in procinto di arrivare sarà un weekend elettorale non solo per il referendum e per le amministrative di alcuni comuni, ma anche per gli associati a “Il basket siamo noi”, il cosiddetto trust dei tifosi della Pallacanestro Varese che possiede il 5% delle quote del club e che raduna centinaia di appassionati.

Dopo due anni, il consiglio direttivo dell’associazione dovrà essere rinnovato e per questo tutti gli aderenti sono chiamati ad andare alle urne: l’appuntamento è per sabato 19 settembre nella sede del trust al palasport di Masnago (si trova accanto a uno degli ingressi della zona Est, quelli affacciati su via Manin). Un seggio sarà allestito tra le ore 11 e le 17 e alle votazioni hanno diritto di partecipare i soci fondatori e tutti i soci “gold” e “silver” in regola con il tesseramento annuale.

Ogni socio può esprimere da una a nove preferenze da un elenco di nomi – li trovate sotto – che sono suddivisi tra le varie tipologie di tessera associativa; il consiglio sarà composto da nove membri e successivamente esprimerà le cariche sociali ovvero il presidente (oggi è Umberto Argieri), il vice, il tesoriere e il segretario dell’organizzazione. È anche possibile, per quegli associati che non possono raggiungere Varese, compilare una delega da consegnare a un altro socio.

I CANDIDATI

SOCI FONDATORI

Umberto Argieri

Paola Biancheri

Renato Vagaggini

SOCI GOLD

Daria Carcano

Fabio Furini

Paola Guarneri

Elena Soldani

SOCI SILVER

Andrea Gasparotto

Carlo Girardi

Guglielmo Magistro

Michele Oprandi

Gianmarco Ricci

Giovanni Zanetta

Martina Zuliani