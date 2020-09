A Busto Arsizio un gruppo di adolescenti compie atti di bullismo su due anziani

Urla offensive, sputi e frasi di scherno sono state rivolte da un gruppo di adolescenti a un disabile 70enne. Un fatto grave avvenuto sabato scorso nel pieno centro di Busto Arsizio. Protagonisti di questa brutta storia sono ragazzi e ragazze di età compresa tra i 13 e i 15 anni . I giovani hanno continuato a infierire verbalmente sull’uomo, anche dopo l’intervento a sua difesa da parte di una seconda persona divenuta anch’essa oggetto di sputi e insulti. Come se non bastasse, una donna dichiaratasi zia di una dei minorenni ha avvicinato con fare aggressivo il secondo uomo chiedendogli spiegazioni. C’è voluto l’intervento della Volante della polizia per interrompere l’atto di bullismo collettivo ai danni dei due anziani.

La donna, appena identificata dagli agenti, si è allontanata disinteressandosi della presunta nipote, rivelatasi poi una semplice conoscenza. I minori sono stati tutti accompagnati al commissariato di via Foscolo dove sono stati identificati e affidati ai genitori, nel frattempo chiamati per recuperare i figli.