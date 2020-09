Coppa Italia: pari tra Gavirate e Varesina. Il Morazzone batte la Solbiatese

Proseguono le sfide della Coppa Italia del calcio dilettanti, dall’Eccellenza alla Prima Categoria.

ECCELLENZA – Nel Girone 1 di Eccellenza, dopo la rinuncia da parte del Verbano Calcio, la sfida tra Varesina e Gavirate a Vedano Olona è terminata 1-1. Deciderà il sorteggio chi passerà il turno tra le due squadre rossoblu. (Foto Facebook – Gavirate Calcio 1921)

Per il Girone 2 è finita 1-1 tra Castanese e Vergiatese la prima gara in programma, in attesa che entri in gioco la Sestese.

PROMOZIONE – Scendendo di una categoria, arrivano risultati importanti per la Promozione. Il Morazzone, dopo la sconfitta nella prima sfida in casa dell’Olimpia 3-2, sfrutta il fattore campo per superare 2-1 la Solbiatese, obbligata a vincere il 30 settembre contro i tresiani per non uscire dalla competizione.

Nel girone 2, dopo il 3-3 tra Union Villa Cassano e Besnatese, a Besnate bella vittoria 3-0 per i padroni di casa contro il Cas Sacconago. Nel Girone 3 rotonda vittoria del Valle Olona 4-0 contro il Gorla Maggiore. Una bella reazione delle neonata società dopo la sconfitta all’esordio contro l’Uboldese.

PRIMA CATEGORIA – Tanti gol nel Girone 1: termina 3-3 ad Arcisate tra Valceresio e Luino, mentre l’Ispra passa a Capolago 2-1 contro il Bosto. Per il Girone 2 invece il Cantello Belfortese batte 4-1 la Nfo Ferno. Un solo gol invece nel Girone 3: 0-0 tra Antoniana e Ticinia, 1-0 dell’Accademia Bmv in casa del San Marco.