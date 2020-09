Cosa fare per affermarsi sui social?

Perché porsi questo obiettivo?

Quanto tempo trascorrete sui social network? Molti dispositivi moderni ci danno la possibilità di controllare il tempo trascorso nell’utilizzo dei social. Potremmo rimanere sorpresi nel constatare che spesso non si parla in termini di minuti, quanto di ore per giorno.

Lo stesso discorso vale per moltissime altre persone. Che si tratti di rilassarsi un po’ guardando qualche video o foto di proprio interesse, di condividere dei contenuti multimediali o di intrattenere rapporti con persone che non si vedono spesso, le persone dedicano un a gran quantità di tempo a navigare tra i profili di altri sui social.

Questa è sicuramente la motivazione che ha portato alla formazione di una delle figure professionali più richieste degli ultimi tempi: quella del social media manager.

Se possediamo un’attività fisica oppure online, non possiamo trascurare il fatto di doverci affermare sui social network. Ma quali sono i passi da seguire per crescere sui social e portare la propria attività ad un altro livello?

Come aumentare i propri visitatori

La cura della propria pagina è essenziale. Dovremmo considerarla come la nostra vetrina online, quella che prima di ogni altra cosa dice alle persone chi siamo, cosa facciamo e qual è la nostra visione aziendale.

Nella creazione della pagina potremmo scegliere di rivolgerci ad un graphic design in grado di creare un logo personalizzato, indispensabile per affermare una brand identity che nel tempo ci porti a contraddistinguerci dai nostri concorrenti.

La creazione di contenuti accattivanti passa dalla capacità di scrivere dei post in grado di catturare l’attenzione dei nostri visitatori e di tenerli letteralmente incollati alla nostra pagina.

I contenuti multimediali sono tra le cose che più colpiscono l’attenzione delle persone. Ecco perché non dovremmo risparmiarci nel postare foto e video ben fatti che tengano continuamente aggiornato il nostro pubblico su quelle che sono le nostre novità, gli eventi che stiamo programmando, o le offerte che stiamo proponendo.

Uno dei vantaggi dei social network è quello che dà la possibilità di effettuare campagne pubblicitarie mirate, rivolte cioè ad un pubblico potenzialmente più interessato a quello che abbiamo da offrire, in base ad età, sesso, interessi e pagine visitate in precedenza. La targettizazione permette di non disperdere le proprie risorse in campagne pubblicitarie effettuate a casaccio, consentendo nello stesso tempo di aumentare di molto la loro efficacia.

Interagire con il proprio pubblico ci dà la possibilità di creare dei contenuti di reale interesse per lui. Come possiamo renderci conto di quello che può interessare i nostri follower? Leggendo i loro commenti e cercando di coinvolgerli, chiedendo, ad esempio, quali contenuti vorrebbero vedere aggiunti sulla nostra pagina.

Per accelerare la crescita organica possiamo avvalerci di siti che si occupano proprio di guidarci in questo obiettivo, come Visibility Magazine, che ci mette a disposizione degli strumenti sicuri ed efficaci per renderci più popolari in poco tempo.

La pianificazione, in ultimo, ci permetterà di postare in maniera regolare, in modo che i nostri follower non si stanchino di vedere la nostra pagina che non viene aggiornata per lunghi periodi.