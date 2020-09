Cuvio, riapre l’asilo

Dopo aver trascorso l’estate a districarsi tra i vari decreti e le normative che regolamentano le varie attività scolastiche dei diversi gradi, per dirigenti e insegnanti della scuola dell’infanzia “Erminia Maggi” di Cuvio è giunto il momento di riaprire i battenti e accogliere i 66 piccoli ospiti.

La ripartenza avverrà oggi, lunedi’ 7 settembre con l’inserimento dei piccini del primo anno, scaglionati in vari gruppi, a cui faranno seguito nella settimana successiva tutti gli altri, mezzani e grandi.

Per adeguarsi al meglio sono stati effettuati vari interventi atti a suddividere le varie aree di didattica e divertimento, in modo da accogliere i bambini in sicurezza.

Anche l’area esterna ha subito cambiamenti per ottenere il giusto distanziamento dedicato ad ogni sezione: si è dovuto così spostare la piccola grotta della Madonnina che da oltre cinquant’anni presenziava al centro del cortile; il simulacro di Maria ha trovato poi degna collocazione in un vano posto davanti all’ingresso dell’Asilo.

Per dare inizio ad un nuovo anno che presenta numerose difficoltà e incognite, è stata organizzata una breve cerimonia di benedizione della statua celebrata dall’arciprete di Canonica don Lorenzo Butti e che si è svolta alla presenza del presidente della scuola dell’infanzia Andrea Savini, del sindaco di Cuvio Enzo Benedusi e da un discreto numero di persone tutte rispettose delle norme di distanziamento.