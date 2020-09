Dopo Wizzair anche Ryanair rilancia sui voli Malpensa-Catania

Competizione serrata, tra le low cost, sui collegamenti per la Sicilia.

Dopo l’annuncio di Wizzair di nuovi voli su Catania, Ryanair ha annunciato oggi (11 settembre) che incrementerà il numero di frequenze sulla rotta Malpensa-Catania: a partire dall’8 ottobre si passa da 17 a 24 voli settimanali sulla relazione.

Non è l’unico aumento annunciato dalla low cost irlandese: Ryanair ha annunciato 17 voli settimanali (5 in più) verso Bologna, 28 (12 in più) per Roma Fiumicino e 12 (4 in più) per Venezia-Marco Polo.

https://www.malpensanews.it/2020/09/tutti-pazzi-per-la-sicilia-anche-ryanair-aumenta-i-voli-da-malpensa/853211/