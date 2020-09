Esordio amaro per il Città di Varese: sconfitta 1-0 a Sestri Levante

Parte con una sconfitta la stagione 2020-2021 nel campionato di Serie D per il Città di Varese. I biancorossi, senza alcune pedine importanti e con una rosa ancora da completare, perdono 1-0 sul difficile campo del Sestri Levante, squadra coriacea e pericolosa, che si porta a casa tre punti grazie alla rete di Buso ad inizio secondo tempo.

C’è ancora da lavorare in casa varesina: mister David Sassarini dovrà fare le dovute valutazione per capire cosa è andato e cosa no, ma il resoconto a caldo mostra più cose negative che note liete. In attacco qualcosa sicuramente è mancato: Capelli si è acceso a fasi alternate, Otelè non è mai stato una minaccia per la difesa avversaria e anche Mobilio non ha fatto vedere grandi cose, alla pari di Balla. Interessanti i minuti finali di Minaj, che per lo meno ha mostrato carattere. C’è ancora tanta strada da fare, questo è stato un primo passo di una lunga stagione.

FISCHIO D’INIZIO – Prima di campionato per il Città di Varese e mister David Sassarini ha già qualche problema di formazione. Lillo e Mamah, protagonisti del precampionato, sono squalificati, mentre tra i convocati per la trasferta ligure non ci sono terzini destri di ruolo. In porta c’è Siaulys, Mapelli viene adattato sulla destra difensiva, a sinistra c’è Petito mentre in mezzo agiscono Simonetto e Viscomi. La mediana è composta da Snidarcig e Disabato, l’attaccante centrale lo fa Balla con alle spalle Otelè, Mobilio e Capelli. Il Sestri Levante risponde con un 3-5-2 nel quale Buso e Croci sono gli attaccanti. Si gioca a porte chiuse.

PRIMO TEMPO – Inizio timido per il Varese, che ci mette qualche minuto per entrare in partita e lascia qualche spazio ai padroni di casa, come al 2’ quando Croci calcia alto da sinistra. La difesa biancorossa rimane concentrata e non concede grandi occasioni e con il passare dei minuti anche la fase offensiva inizia a prendere fiducia. Al 15’ Viscomi ci prova su punizione dai 20 metri e, complice una deviazione, impegna alla parata in angolo il portiere avversario. Sempre Viscomi va a un metro dalla porta con un colpo di testa su azione d’angolo al 25’, mentre al 37’ su un bel pallone da destra di Otelè, CapellI non arriva sul pallone e viene anticipato. Nel finale il Sestri prova a colpire, senza però riuscire a sfondare tra le maglie della difesa varesina. All’intervallo si va così sullo 0-0.

LA RIPRESA – Inizia male invece il secondo tempo per il Varese, che al 2′ va sotto: rimessa laterale sbagliata sulla destra, Buso supera in dribbling Snidarcig e batte Siauliys con un sinistro all’angolino. Il Varese prova la reazione, ma all’8′ Simonetto serve inavvertitamente Croci, che si ritrova solo davanti a Siaulys, ma il portiere biancorosso non si fa superare evitando il raddoppio. Il difensore del Varese prova a farsi perdonare al 10′ con un colpo di testa su azione d’angolo, ma la conclusione viene respinta da Scuccimarra. Il Varese non riesce poi a costruire altre azioni pericolose e al 30′ mister Sassarini ne cambia quattro in un colpo: entrano Scampini, Baek, Minaj e Fall per Disabato, Snidarcig, Otelè e Balla. Il Varese prova a buttarsi in avanti, ma Scampini si fa male e i biancorossi terminano la sfida in 10. Nei 4′ di recupero l’occasione capita al 48′ a Viscomi che calcia dal limite dell’area trovando però una deviazione della difesa ligure che salva il risultato.

SESTRI LEVANTE – CITTÀ DI VARESE 1-0

RETE: 2′ st Buso (S).

SESTRI LEVANTE (3-5-2): Scuccimarra; Chella, Contipelli, Pane; Cirrincione, Bianchi,

Selvatico, Ferretti, Buffo; Buso, Croci (24′ st Cuneo). A disp. Rollandi, Iurato, Puricelli, Lai,

Cavalli, Mazzali. All. Ruvo.

CITTÀ DI VARESE (4-2-3-1): Siaulys; Mapelli (36′ st Parpinel), Simonetto, Viscomi, Petito;

Snidarcig (31′ st Beak), Disabato (31′ st Scampini); Otelè (31′ st Minaj), Addiego Mobilio, Capelli;

Balla (31′ st Fall). A disp. Lassi, Parpinel, Nicastri, Malvestiti, Romeo. All. Sassarini.

ARBITRO: Casalini di Pontedera.