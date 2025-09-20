Ciceri: “Vinto contro una squadra forte. Carattere inestimabile”
L'allenatore del Varese commenta la vittoria 1-0 in casa del Sestri Levante: "Per legittimare davvero i punti conquistati dobbiamo alzare ancora il livello". Ruvo: "Colpa nostra". Guerini: "Un sogno segnare con questa maglia"
SESTRI LEVANTE – VARESE 0-1 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI
ANDREA CICERI (Allenatore Varese): Il peso dei punti vale sempre, poi il loro valore specifico si capirà strada facendo. Io sono convinto che vincere a Sestri sia una mezza impresa: è una squadra forte, capace di metterti in difficoltà in tante situazioni. Da questo punto di vista, il carattere che la mia squadra ha dimostrato è inestimabile. Abbiamo respinto quasi tutte le occasioni del Sestri, pur concedendo inevitabilmente qualcosa. Certo, sotto porta abbiamo sbagliato e bisogna ammetterlo, ma la determinazione e la capacità di reagire, trovando anche il gol del pareggio, sono segnali importanti. Il carattere, dunque, non manca, anche se dal punto di vista del gioco possiamo e dobbiamo migliorare.
Abbiamo dovuto arginare le scorribande del Sestri, soprattutto sulle palle inattive: i calci d’angolo e le rimesse laterali sono per loro una risorsa fondamentale. Le avevamo studiate e preparato le contromosse, ma è inevitabile che si possa soffrire. Alcune situazioni le potevamo gestire meglio, ed è chiaro che partite del genere si possono anche pareggiare. Per legittimare davvero i punti conquistati dobbiamo alzare ancora il livello, ma siamo solo all’inizio del campionato: fa ancora molto caldo, alcuni giocatori stanno rientrando adesso e non è semplice tenere ritmi alti per novanta minuti. Nonostante questo, un passo avanti si è visto e la crescita resta il nostro obiettivo principale».
«La Liguria, in queste prime tre giornate, ci ha portato bene: due trasferte vinte con fatica, battaglie vere contro squadre forti. Torniamo da Sestri con il bottino pieno e questo non deve farci abbassare la guardia, anzi deve aumentare la nostra attenzione. Tra le note positive, il rientro di Tentoni dal primo minuto e gli esordi stagionali di Bertoni e Romero, che daranno sicuramente un peso diverso alla squadra. Per un allenatore avere più alternative è fondamentale: quando ti mancano certi giocatori sei contrariato, poi quando rientrano e li vedi all’opera ti rendi conto di quanto possano dare. Questo è forse l’aspetto più importante della giornata: avere più scelte, allenarsi meglio ed essere più competitivi. Un valore che si affianca a quello, altrettanto importante, dei tre punti conquistati».
ALBERTO RUVO (Allenatore Sestri Levante): È stata una partita incredibile: abbiamo avuto sei-sette occasioni, alcune da dentro la porta, e abbiamo subito gol su una situazione che avevamo visto in allenamento. C’è un grosso rammarico ma alla fine la colpa è nostra perché se non si fanno i gol che si creano e si subiscono la colpa è nostra. Dobbiamo lavorarci e trovare soluzioni.
FILIPPO GUERINI (giocatore Varese): È stato come sognare a occhi aperti, non vedevo l’ora di segnare con questa maglia fantastica e per i tifosi che anche oggi ci hanno seguito in tanti. Con loro sembra sempre di giocare in casa. È stato un bel gol, ma soprattutto una vittoria importante: una giornata perfetta, anche se con tanta sofferenza. Lo sapevamo, loro sono una squadra forte e il mister ci aveva chiesto una gara di sacrificio, di non prendere gol. Ci aveva detto che prima o poi l’avremmo sbloccata e così è stato. Lavorare tutta la settimana e raccogliere i frutti la domenica dà una grande soddisfazione. Il mister ci chiede sempre di sacrificarsi, anche a noi attaccanti, e la partita lo richiedeva. Abbiamo sofferto, difeso tutti insieme e alla fine vinto. Ora ci aspettano due gare di fila, contro Cairese e Club Milano: sarà una settimana particolare, tre partite in pochi giorni. Le affronteremo una alla volta, dando tutto come sempre. Questo primo gol lo dedico alla mia famiglia: mi sono appena trasferito, sono lontano da casa e oggi erano tutti sugli spalti a sostenermi. È un’emozione enorme poter condividere con loro un momento così speciale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
ccerfo su Ogni domenica contro l'orrore, a Varese la protesta che non si ferma
Alberto Gelosia su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.