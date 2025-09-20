I voti del Varese: Guerini la decide, Barzotti è l’immagine della squadra
Bugli si concede qualche uscita a vuoto di troppo ma tra i pali non si fa sorprendere. Cogliati è sempre utile, buon esordio per Bertoni e Romero
SESTRI LEVANTE – VARESE 0-1 | I VOTI AI BIANCOROSSI
BUGLI 5,5: Un paio di parate agevoli ma anche qualche uscita a vuoto. In generale sembra non troppo sicuro e questo un po’ si ripercuote sulla difesa
MARANGON 6: Confermato sulla destra, parte non troppo bene, poi si stabilizza e regge bene l’urto. Si vede poco in spinta
COSTANTE 6: Tante cose buon ma anche qualche passaggio a vuoto. Ha contro avversari alto livello e comunque ne esce bene
BRUZZONE 6,5: Guida la difesa con grande personalità. La squadra soffre ma non aver concesso gol – al netto degli errori degli avversari – è un grande risultato
BERBENNI 6,5: Bene nelle due fasi, sia quando c’è da difendere sia quando c’è da spingere
Romero 6,5: Entra bene, fa sentire il suo fisico e i suoi centimetri anche aiutando la difesa sulle palle alte. Prova a fare qualcosa anche in avanti ma non trova la gioia
DE PONTI 6: Gara solida, si sbatte e fa buon filtro. Manca qualcosa in fase offensiva ma
Donarini 6,5: Dentro con il piglio giusto per la partita, spinge senza pensarci troppo e fa anche un paio di assist importanti
TENTONI 6,5: Alla prima da titolare, fa pesare la sua capacità di far girare la squadra e si fa sentire anche sui calci piazzati
PALESI 6: Ci mette tanta grinta e personalità ma sbaglia qualche pallone di troppo soprattutto nella ripresa quando servirebbe maggior lucidità. Ciò non toglie che la prestazione è positiva
GUERINI 7: Un gol bello e importante, ma anche una prestazione di ottimo livello fatta di accelerazioni, dribbling e almeno un’altra occasione nitida da gol
Bertoni 6: Entra per blindare la difesa e fa il suo con la giusta determinazione
BARZOTTI 6,5: Non era al meglio, si è messo a disposizione e ha dato tutto in campo con abnegazione ed esperienza, finendo la squadra da mezzala
COGLIATI 6,5: L’utilità fatta a persona. Anche quando non riesce a incidere, si dà da fare e aiuta la squadra. Troverebbe il gol ma l’assistente dice che è in fuorigioco
