Sassarini boccia il suo Varese: “Con questo atteggiamento non si vincono le partite”

Prova a ragionare riguardo alla sconfitta del suo Città di Varese a Sestri Levante mister David Sassarini, ma l’umore non nasconde la delusione per questa sconfitta: «Brucia perché l’abbiamo buttata via. Abbiamo tante idee ma confuse, ma credo che fosse una gara incanalata per lo 0-0 e invece gli abbiamo regalato un gol. Alla fine ho fatto 4 cambi in una volta per provare ad avere una squadra, ma i giocatori non si conoscono, sono assieme da pochi giorni e si è visto».

«Il carattere non mi è piaciuto – ha proseguito mister Sassarini -, con questo atteggiamento non si vincono le partite. Cerco gente che si vuole mettere in mostra, che si forgi a livello caratteriale. C’è da lavorare tantissimo, mi preoccupano le prime 5 partite. Sono una persona che chiede tantissimo ai suoi giocatori e d’ora in poi giocherà chi dimostrerà più carattere.

Amareggiato per il risultato Donato Disabato: «È stata una partita chiusa, noi abbiamo provato a giocare ma alla fine abbiamo dato loro le palle gol con due errori. Non c’entra chi mancava oggi, forse non c’è stata la voglia di arrivare prima sul pallone, che per noi è strano. Torneremo a lavorare, faremo le nostre riflessioni e guardiamo avanti. Per me è stata difficile perché avevo sempre un uomo addosso, c’erano pochi spazi. Dobbiamo continuare a seguire il mister e non fare errori stupidi. Forse è mancata un po’ di personalità, ci sono tante partite e non vedo l’ora di giocare la prossima».

PAGELLE:

SIAULYS 6: Dimostra buona sicurezza, sia tra i pali, sia nelle uscite.

MAPELLI 5,5: Adattato per l’occasione da terzino destro, è sua la rimessa sbagliata che porta al gol che decide la sfida

Parpinel s.s: Pochi minuti nel finale

SIMONETTO 5,5: Da centrale fa il suo lavoro, ma con un errore gigantesco rischia di regalare il raddoppio al Sestri

VISCOMI 7: Fa tutto: difende, tiene su la squadra e anche in attacco le occasioni migliori dei biancorossi sono sue

PETITO 6: Il più piccolo in campo per il Varese, sbaglia poco e fa il suo con ordine

SNIDARCIG 5,5: Regista puro, si abbassa tra i due centrali di difesa per costruire il gioco, ma serve più velocità

Baek 5,5: Tocca pochissimi palloni

DISABATO 5,5: Poco spazio per giocare e poca precisione nei passaggi chiave.

Scampini s.v.: Sfortunato, si infortuna dopo pochi minuti in campo

OTELE’ 5: Non riesce a trovare velocità e spazi per combinare qualcosa di buono

Minaj 6: Si fa notare per il carattere combattivo

MOBILIO 5: Da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più. Troppo in ombra: il segnale lanciato da Sassarini sul carattere è chiaro

CAPELLI 6: Troppo timido nel primo tempo, nella ripresa di guadagna la sufficienza perché nel finale è uno dei pochi a provare ad accendere la gara

BALLA 5,5: Adattato da prima punta ci mette il fisico ma non trova spazi e soluzioni per farsi pericoloso

Fall 5,5: Non riesce a cambiare volto al Varese