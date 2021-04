Legnano vittorioso sul campo del Sestri Levante grazie ad una doppietta di Bingo

Sestri Levante – Legnano 0-2

Reti: Bingo all’8 e al ’32

Sestri Levante: Salvalaggio, Cavalli (Zanoli dall’87’), Iurato, Pane, Chella, Selvatico, Ferretti, Marianelli (Cuneo dal 67′), Marquez, Scarlino (Buso dal 67′) Cirrincione. A disposizione: Di Stasio, Parlanti, Cuneo, Bianchi, Marzi, Buffo, Marzali. All. Ruvo.

Legnano: Russo, Diana (Febbrasio dal 65′), De Stefano D., Beretta, Nava, Luoni, Braidich (Frau dal 79′), Bingo (Pellini dal 65′), Cocuzza, Ronzoni, Gasparri. A disposizione: Colnaghi, Ortolani, Brusa, Todaj, Barbui, Radaelli. All. Sgrò

Arbitro: Castellano di Nichelino, assistenti Spatrisano di Cesena e Melnychuk di Bologna

Un Legnano convincente e autoritario vince a Sestri Levante e si inserisce d’autorità nella lotta per un posto nei playoff. La Caronnese è sì avanti cinque punti, ma i lilla hanno una gara in meno (quella del recupero con il Varese prevista domenica 2 maggio) e quindi la possibilità di arrivare agli spareggi per la promozione è diventata una realtà.

Lilla padroni del campo al “Sivori” di Sestri Levante. Hanno saputo sfruttare gli errori difensivi dei locali con un attento Bingo, autore di due gol in fotocopia. In entrambi i casi ha intuito le intenzioni dei difensori (prima Ferretti, poi Iurato), si è inserito tra loro e il portiere Salvalaggio, segnando quasi a porta vuota. Dopo il raddoppio, i legnanesi hanno retto in maniera efficace l’urto offensivo dei padroni di casa, correndo solo un paio di rischi. Qui, sempre bravo il portiere Russo a negare ai rossoblu il gol che avrebbe potuto riaprire l’incontro.

90′ – Punizione per il Sestri dal limite dell’area legnanese. Nulla di fatto

87′ – Da una mischia il tiro di Cirincione, angolo.

84′ – Ammonito Cavalli per gioco falloso

78′- Nava in scivolata mette in angolo un’altra incursione del Sestri

75′ – Combinazione Selvatico-Buso, ma la difesa lilla è attenta e sventa l’occasione del Sestri

70′ – Sestri volitivo ma poco concreto. Il Legnano non fatica a conservare il doppio vantaggio, grazie anche alla sicurezza in porta garantita da Russo sempre attento

63′ – Russo protagonista assoluto. Evita con una strepitosa parata il gol ai locali su conclusione di Cirincione. Angolo e Marianelli calcia a lato

62′- Russo a valanga su Ferretti, angolo per il Sestri che adesso è più determinato in avanti

60′ – Pane da 25 metri prova un tiro-jolly, palla alta

55′ – Salvalaggio dal limite, conclusione deviata e Russo blocca in presa alta

53′ – Braidich mette i brividi alla difesa locale, poi l’azione sfuma in fallo laterale

47′ – Russo vola a deviare in angolo un colpo di testa di Marquez

Ripresa iniziata

45′ – Sestri pericoloso con Marquez in una azione confusa nell’area legnanese. Intervallo

43′ – In campo solo i lilla. Cocuzza in contropiede fallisce la terza segnatura

40′ – Legnano vicino al terzo gol. La conclusione di Beretta è deviata in angolo dal portiere Salvalaggio

32′ – RADDOPPIO LILLA. Ancora Bingo bravo a sfruttare una disattenzione di Iurato e segna. Fotocopia del primo gol

26′ – Bingo atterrato al limite dell’area avversaria. Ammonito Iurato per gioco falloso. Punizione per i lilla. Niente di fatto

25′ – Sembra essersi esaurita la reazione del Sestri, dopo il gol del Legnano che controlla a dovere il gioco degli avversari

18′- Diana e Bingo in coppia per un contropiede che svanisce al limite dell’area ligure

15′ – Angolo per il Sestri, dopo un tiro di Cirincione deviato da un difensore. Nulla di fatto

13′ – Marianelli in azione solitaria fermato da Nava al limite dell’area legnanese

8′ – GOOOL lilla. Bingo approfitta di un errato passaggio di Ferretti al proprio portiere e segna a porta vuota

7′ – Secondo angolo per il Sestri, partito decisamente in avanti

3′ – Prima azione dei locali, palla alta sulla traversa

Gara iniziata

Partita fondamentale per il Legnano in ottica playoff. Una vittoria ridurrebbe parecchio il margine dalla zona spareggi, considerato che con il Sestri Levante è uno scontro diretto

Classifica: Castellanzese 58; Gozzano* 57; Pdhae 56; Bra 52; Sestri Levante 47; Caronnese 46; Sanremese** 45; Folgore Caratese**, Imperia* 43; Lavagnese 42; Legnano* 41; Chieri, Arconatese 34; Derthona** 32; Casale** 31; Saluzzo 29; Varese***** 22; Borgosesia*, Vado* 20; Fossano 16. *1 gara in meno