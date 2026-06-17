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Incidente sulla Statale 233, traffico in tilt: pesanti code in Valganna

Mercoledì mattina un incidente stradale contro ostacolo ha coinvolto un giovane di 19 anni. Intervento della Polizia Stradale di Varese e dei soccorsi sanitari. L’episodio ha provocato forti rallentamenti e lunghe code sulla viabilità della zona

Generico 15 Jun 2026

Mattinata difficile per la circolazione lungo la Statale 233 in Valganna, dove intorno alle 7.40 si è verificato un incidente stradale che ha causato pesanti ripercussioni sul traffico, con lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni.

L’episodio è avvenuto lungo il tratto della Strada Statale 233 mercoledì mattina e ha visto coinvolta una sola persona, un giovane di 19 anni. Si è trattato di un incidente contro ostacolo, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi sanitari, con l’attivazione di un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello e di un’ambulanza base, entrambi inviati in codice giallo. Il giovane è stato preso in carico dal personale sanitario per le cure del caso.

Allertata anche la Polizia Stradale di Varese, intervenuta per i rilievi e per la gestione della viabilità, resa particolarmente complessa dall’intenso traffico mattutino.

L’incidente ha infatti provocato forti disagi alla circolazione, con code che si sono rapidamente formate lungo la Statale 233 e nelle arterie limitrofe, complicando gli spostamenti dei pendolari nelle prime ore della giornata.

Le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino della normale viabilità sono proseguite nel corso della mattinata, mentre gli agenti hanno lavorato per regolare il traffico ed evitare ulteriori criticità.

La situazione è tornata gradualmente alla normalità solo dopo la rimozione del mezzo e la conclusione degli interventi di soccorso e rilievo.

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Pubblicato il 17 Giugno 2026
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