Problemi sulla strada dell’Alpe Tedesco in Valganna: carreggiata transennata

Strada parzialmente chiusa sulla SP29 dell’Alpe Tedesco a causa di un cedimento della carreggiata. Il problema si è verificato nella mattinata di lunedì 17 agosto nel tratto che da Ganna sale verso l’Alpe Tedesco. La sindaca di Valganna Bruna Jardini, attraverso il suo profilo social, ha invitato chi percorre la provinciale alla massima prudenza.

La parte interessata dal cedimento è stata transennata e la circolazione è stata limitata per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Verifiche sulla stabilità della strada

Restano da valutare l’entità del cedimento e le condizioni della sede stradale e del versante. Saranno quindi necessarie verifiche tecniche per capire se il problema possa interessare una porzione più ampia della provinciale e se siano necessari ulteriori provvedimenti sulla viabilità.

La SP29 attraversa un versante montano che in passato è già stato interessato da smottamenti, cadute di massi e alberi e da problemi alla scarpata. Anche nel marzo scorso erano state introdotte temporanee limitazioni alla circolazione per le condizioni del tratto.

Nel frattempo l’indicazione dell’amministrazione comunale è di procedere con la massima cautela, rispettando le transenne e le indicazioni presenti lungo la strada.