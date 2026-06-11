Traffico intenso in autostrada tra Busto Arsizio, Legnano e Lainate: incidente in A8 e code a tratti sulla A9

Mattinata complicata per la viabilità sulle autostrade del Varesotto e dell’Alto Milanese. Nella prima mattinata di oggi, giovedì 11 giugno, si sono registrati forti disagi alla circolazione sia sulla A8 Milano-Varese che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso a causa di un incidente stradale e del traffico intenso.

Scontro in A8 all’altezza di Lainate

Il blocco principale si è verificato lungo la A8 in direzione Milano. Poco dopo le ore 8, al chilometro 16, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolte due automobili. Nell’impatto sono rimaste coinvolte tre persone: un uomo di 32 anni, una donna di 36 anni e un uomo di 38 anni.

I soccorsi e le code verso Milano

Sul posto sono scattati immediatamente i soccorsi in codice giallo. L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano per prestare le prime cure ai feriti. Per i rilievi e la gestione della viabilità sono stati allertati gli agenti della Polizia Stradale, insieme ai tecnici della Soreu Laghi. L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico: a partire dalle 8:15 si è formata una lunga coda nel tratto compreso tra lo svincolo di Busto Arsizio e l’innesto di Origgio Ovest in direzione del capoluogo lombardo.

Rallentamenti per traffico anche sulla A9

I disagi non hanno risparmiato la vicina autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Si sono formati forti rallentamenti con code a tratti tra lo svincolo di Saronno e il bivio di innesto tra la A9 e la A8 Milano-Varese, sempre in direzione Lainate. In questo caso le code, concentrate dal chilometro 15.7, sono state causate dall’intenso flusso di veicoli che ogni mattina si sposta verso Milano, aggravato dal tappo generatosi poco dopo sulla stessa A8.