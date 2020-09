Fiat 500 si ribalta a Morazzone

Incidente a Morazzone questa mattina, venerdì 18 settembre, tra via per Caronno Varesino e Via Libertà. Intorno alle 7.30 del mattino una Fiat 500 guidata da un giovane di 23 anni si è ribaltata. Nessuna grave conseguenza per il giovane che non ha dovuto ricorre alle cure mediche, ma il traffico ha subito pesanti rallentamenti.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco di Varese.