Gli Usa autorizzano Amazon ad usare i droni per le consegne

Un pacco dal cielo. Sembra il titolo di una soap opera, in realtà è l’obiettivo cui sta lavorando Amazon. Che, scrive Bloomberg, si è vista riconoscere l’autorizzazione ad avviare un programma di prova per l’utilizzo di droni per effettuare le consegne. A garantirla la Federal Aviation Administration, l’Enac americana. L’azienda di Seattle dovrebbe utilizzare gli apparecchi presentati lo scorso anno.

Prima che questo servizio possa partire a tutti gli effetti serviranno ancora alcuni test. Amazon non ha dichiarato dove li eseguirà, ma si sa che in passato ha effettuato sperimentazioni nel Nord Ovest degli Stati Uniti, nel Regno Unito e nei dintorni di Vancouver, in Canada. Lo scorso anno l’azienda aveva spiegato che il suo obiettivo era quello di riuscire ad effettuare consegne entro 30 minuti in un raggio di 12 chilometri dai suoi magazzini.

«Questa autorizzazione», afferma David Carbon, vicepresidente Amazon delegato al progetto, «rappresenta un importante passo avanti per Prime Air», così si chiama il servizio di consegna via drone. Un settore, quello delle consegne a domicilio via aerea, in cui l’azienda fondata da Jeff Bezos non è l’unico operatore attivo. Anche Wings, una società controllata da Alphabet, e United Parcel Service hanno ottenuto autorizzazioni simili a quella che permetterà ad Amazon di sviluppare il suo programma Prime Air.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay