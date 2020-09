La “macchina” di Santa Rosa si sposta sui social

La sera del 3 settembre è il momento più importante per la città di Viterbo. Da secoli cento facchini trasportano la Macchina di Santa Rosa, una torre che cammina nel centro della città e alta oltre trenta metri. È patrimonio immateriale dell’Unesco ed è un evento popolare con una forte impronta religiosa.

Riprendiamo per intero un articolo di Tusciaweb scritto dal suo direttore Carlo Galeotti. In tempo di covid, il trasporto della “macchina” non ci sarà e così tutta la città riflette su questo momento storico. Una occasione anche per dedicare un così importante evento a Philippe Daverio.

Quest’anno semo veramente tutti d’un sentimento!

“Semo tutti d’un sentimento?”. In due minuti la nostra festa: il trasporto della macchina di Santa Rosa. Un video/regalo alla città, ai facchini, a tutti i lettori, a santa Rosa… A cui ci lega, a cui mi lega un dolce affetto, da sempre. È la mia sorellina più piccola…

Ogni viterbese ha con santa Rosa un rapporto particolare e unico.

Tusciaweb, insieme ai suoi lettori, festeggia così la piccola patrona. Il tentativo è ancora una volta di far conoscere la nostra festa al mondo. Anche in un anno così strano perché la macchina di Santa Rosa non verrà trasportata. Ma la macchina è anche un patrimonio di immagini che abbiamo voluto usare nel modo migliore per far conoscere il trasporto. Anche questo è un modo per essere fedeli, per chi crede, e di voler bene, per chi è laico, alla piccola Rosa. In 2 minuti e 39 secondi abbiamo condensato i brividi, le emozioni, i sentimenti, le lacrime che il trasporto suscita in chiunque lo veda. Le tradizioni popolari affondano le radici, non solo nella storia, ma anche nei luoghi più profondi della nostra mente.

Il mancato trasporto può essere una occasione per riflettere sulle vere ragioni di una grande e profonda tradizione: la vita di una ragazzina che si muoveva in quella temperie culturale che è stato ed è il francescanesimo. Alla radice vera della tradizione c’è un grande intellettuale, un gigante del cristianesimo e della cultura europea e mondiale: san Francesco. Troppo spesso non ci riflettiamo. A portare per mano la piccola Rosina è Francesco. Un grande intellettuale, va ribadito, che sapeva la forza della parola. E che era in piena battaglia culturale e spirituale.

Ci abbiamo lavorato un mese e abbiamo realizzato due video. Uno più lungo ed esplicativo e un secondo più mirato ai social.

Un lavoro certosino che speriamo venga apprezzato e, soprattutto, renda, a 360 gradi, i sentimenti di noi viterbesi nei confronti di santa Rosa.

Carlo Galeotti