“La movida a Varese non è solo in centro”

Buongiorno redazione,

Volevo segnalare che la movida serale notturna non è solo nelle vie centrali di Varese.

Ho chiamato più volte il 112 per ciò che accade in prossimità del cimitero a Belforte; qui staziona un camioncino adibito a bar ambulante, circondato da spazzatura vetri di bottiglie rotte avanzi di cibo carte e lattine… tutta la notte si ritrovano molte molte persone che urlano cantano sfrecciano con auto e moto fino a tarda notte il tutto termina intorno alle 5 del mattino.

Ora io mi chiedo se ci sono delle regole da rispettare e gli esercenti che pagano le tasse e si sono attivati con non poche difficoltà a far rispettare tutto il protocollo vengono sanzionati, come mai questo individuo può fare ciò che vuole?

Scusate lo sfogo ma la situazione a volte è insostenibile per alcuni la notte serve a riposare e a mio marito al mattino suona la sveglia alle 5 per andare al lavoro. Ci vorrebbero più controlli… Senza contare l immondizia che viene gettata a ridosso del cimitero proprio dietro il camioncino….

Spero che prima o poi qualcuno intervenga

cordiali saluti

Nadia