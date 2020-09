L’arte ci salverà? A Castiglione Olona “Appunti di bellezza per tempi difficili”

Bellezza, arte e poesia saranno al centro della serata organizzata per giovedì prossimo, 24 settembre, al Caffè Lucioni di Castigione Olona, dove alle 20.45 si svolgerà la presentazione del libro di Laura Marazzi “60 passi nell’arte a Castiglione Olona. Appunti di bellezza per tempi difficili”.

Oltre a Laura Marazzi, conservatrice del Museo della Collegiata, interverrà il professor Silvio Raffo, già docente al Liceo Classico di Varese, tra i principali traduttori di Emily Dickinson in Italia, che declamerà alcuni versi pubblicati nel libro e intratterrà il pubblico con la sua vasta cultura sul tema “Bellezza, arte e poesia”.

L’evento si svolgerà all’aperto, salvo condizioni di tempo avverse (sia all’aperto che al chiuso sarà obbligatorio indossare la mascherina). La prenotazione è obbligatoria telefonando al Caffè Lucioni tel. 0331 857411.

La sede della presentazione è particolarmente significativa: Caffé Lucioni, attività storica di Castiglione Olona, vede infatti la gestione di Elena Lucioni, che ha deciso di sostenere generosamente la stampa della pubblicazione, insieme ai genitori Gianna e Carluccio. Presso Caffè Lucioni dal 2013 si svolgono gli incontri “Tè con l’autore” , organizzati dall’associazione Borgo antico di Castiglione Olona.

Il libro “60 passi nell’arte a Castiglione Olona. Appunti di bellezza per tempi difficili” è nato nel giugno di quest’anno, nella fase più acuta dell’emergenza sanitaria. Il 17 marzo, nel pieno del picco italiano della diffusione del virus, sui social del Museo della CollegiataFacebook è iniziata la rubrica #pensieripositivi: ogni giorno una fotografia del patrimonio culturale di Castiglione Olona è stata accompagnata da una citazione letteraria e da una riflessione, in base a un termine guida evocativo, con l’intento di vestire di bellezza quei giorni dolorosi.

Il successo crescente, quantificabile tramite le numerose visualizzazioni e interazioni, ma misurabile anche grazie ai tanti commenti giunti da castiglionesi ma anche da persone lontane dallo storico borgo, ha spinto il parroco don Ambrogio Cortesi a fissare tutto su carta. A un mese dalla fine della pubblicazione on line, è stato così editato il libro che, in curata veste grafica, ha riunito 60 (+1) pensieri con immagini. Valore aggiunto gli scatti fotografici di Franco Canziani, cantore per immagini di Castiglione Olona.

Il libro è disponibile presso la biglietteria del Complesso della Collegiata, ma è anche acquistabile sul sito dell’editore (www.libreriagrossi.it/shop).