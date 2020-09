Legionella a Busto Arsizio: “Nessun problema (e acqua minerale) per le scuole”

Il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli e l’assessore all’educazione Gigi Farioli hanno pubblicato in serata un aggiornamento in merito ai casi di legionella che si sono verificati in città, con particolare riferimento alla situazone delle scuole e delle mense scolastiche.

“L’Amministrazione comunale informa che sono già state poste in essere tutte le iniziative di monitoraggio e verifica da parte delle autorità sanitarie – scrive il sindaco – Allo stato non esiste alcuna condizione che impedisca la normale frequenza scolastica, purché ovviamente siano rispettati i protocolli di sicurezza e le indicazioni delle autorità sanitarie”.

“Per quanto riguarda le mense scolastiche dei nidi e delle scuole dell’infanzia, a titolo esclusivamente precauzionale, l’amministrazione ha convenuto con la ditta responsabile delle derrate e della mensa di utilizzare soltanto acqua minerale in bottiglia. Inoltre, la frutta e la verdura sarà preparata secondo le indicazioni di sicurezza – affermano il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore Farioli che restano a disposizione per eventuali specifiche necessità degli istituti scolastici – Si ricorda anche che, sempre a titolo precauzionale, Agesp ha disposto la chiusura delle docce degli impianti sportivi comunali”.