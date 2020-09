Luino: “Approvato piano del diritto allo studio, ammonta a 868.500 euro”

Martedì sera la giunta comunale, con la presenza di Andrea Pellicini, Piernarcello Castelli, Caterina Franzetti e Alessandra Miglio, ha approvato il piano del diritto allo studio per l’annualità 2020/2021.

“Si tratta di un piano che contiene molte novità positive – ha dichiarato il Sindaco Andrea Pellicini – dall’aumento del finanziamento comunale per gli asili da € 150.000 dello scorso anno a € 200.000 di quest’anno, dall’aumento dello stanziamento dei fondi per l’assistenza psico – pedagogica da € 175.000 dello scorso anno a € 204.000 di quest’anno. Nel complesso, il piano ha un valore di € 868.500 rispetto ai 775.000 euro dello scorso anno. Uno sforzo straordinario, voluto e ottenuto con determinazione dall’assessore Castelli, che permetterà ad asili e scuole di uscire con minor fatica dal periodo di emergenza covid”.

Ieri sera, la giunta ha anche concesso un contributo di € 600,00 alla manifestazione “sport senza barriere” svoltasi sabato 12 settembre nelle acque antistanti Luino.

“Non posso non complimentarmi con Marco Massarenti e i suoi collaboratori per il successo di un evento – conclude Pellicini – che mette al centro i valori di solidarietà e di rispetto per il prossimo, fondamentali per vincere i sentimenti di rabbia e sconforto che spesso pervadono la nostra società”.