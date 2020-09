Luino, ecco il nuovo consiglio comunale

Dai primi numeri usciti dalle urne era data per spacciata in termini di presenza in consiglio comunale, invece Impegno civico per Luino e frazioni che schierava Furio Artoni, sarà rappresentata in consiglio comunale con uno dei 17 componenti dell’assemblea cittadina: potrebbe essere lo stesso Artoni o un consigliere tra i più votati della sua lista.

Con lui siederanno in minoranza Franco Compagnoni e Andrea Pellicini (probabilmente nello steso gruppo consiliare che potrebbe chiamarsi come la lista “Sogno di frontiera”), mentre #Luinesi avrà Alessandro Casali e Davide Cataldo.

La maggioranza oltre al candidato sindaco Enrico Bianchi avrà i seguenti consiglieri, 11: Elena Brocchieri, Antonella Sonnessa, Ivan Martinelli, Serena Botta, Fabio Sai, Franca Squitieri, Fabrizio Luglio, Giuseppe Cutrì, Erika Papa, Paolo Portentoso, Libero Tatti (nella foto, tutta la squadra degli eletti nella lista di Enrico Bianchi, Proposta per Luino).

Questi i nomi che ad oggi, sulla carta, risultano consiglieri eletti, salvo defezioni dell’ultimar che lascerebbero il posto ai primi dei non eletti.