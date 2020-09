Luino, partono i corsi di lingue

Quattro lingue. E l’italiano per stranieri. È l’offerta di corsi di linge a cura dell’associazione “Costruttore di pace Onlus” di Luino.

Si tratta di corsi iniziali, medi ed avanzati di italiano per stranieri, inglese, spagnolo, francese, tedesco.

Massimo 5 alunni per corso, ore da 8 a 30, in funzione del numero di alunni.

Costo: € 140,00 (soci) € 160,00 (non soci). Docenti: Laureati o diplomati, madrelingua

Sede, Luino.

Per iscriversi, presso l’Associazione Costruttori di Pace Onlus quota annua + assicurazione € 10,00

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni Maria 371.1530364 e-mail: mterranova@outlook.it.